شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط: 40% من الوظائف القديمة حول العالم سيتم استحداث بدائل لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رامي جلال، إن التطور التكنولوجي الحادث في أسواق العمل يسهم في تغيير شكل الوظائف، مؤكدًا أنه خلال السنوات الخمس القادمة، ونتيجة للتطور الهائل في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي سيتم خلق وظائف جديدة تمامًا.

وأشار جلال، في بيان أمس، الثلاثاء، إلى أنه قبل وجود علوم الكمبيوتر والاتصالات، لم تكن هناك وظيفة تسمى «مهندس كمبيوتر» على سبيل المثال، أنه نتيجة لما نشهده هذا التطور التكنولوجي سيقلص من حجم بعض الوظائف مثل وظائف العمل المحاسبي والتي سيعتمد جزء كبير منها على برامج الحاسبات المتقدمة، وكذلك مجالات الخدمات الطبية والتي ستعتمد هي الأخرى على الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي.

وأوضح جلال أن عددًا كبيرًا من الوظائف التي نعرفها بشكلها الحالي ستتغير، فضلًا عن خلق وظائف جديدة نتيجة لمواكبة تلك التغيرات والتطورات التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة، أن التقديرات الدولية على مستوي دول العالم توضح أن 40% من الوظائف القديمة سيتم استحداث بدائل لها، لافتاً إلى جهود الحكومة المصرية في خلق وظائف للمستقبل.