شكرا لقرائتكم خبر عن على مسرح «الصحفيين».. حفل ختامي ناجح لأسبوع الدمج الثقافي لأطفال جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مسرح نقابة الصحفيين، مساء الأربعاء، فعاليات الحفل الختامى لأسبوع الدمج الثقافى الخامس لأطفال الحدود القادمين من جنوب سيناء.

وفى كلمته أشار حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة النشاط إلى أن الحفل يأتى في إطار التعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لهيئة قصور الثقافة بقيادة الدكتور أحمد عواض، ونقابة الصحفيين التي نسعى للقيام بدورها الوطنى لتنمية الوعى لدى أطفال مصر والمشاركة مع وزارة الثقافة للقيام بهذا الدور تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

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وأشادت لميس الشرنوبي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، بالتعاون الكبير مع نقابة الصحفيين التي ساهمت بشكل فعال في مشروع الدمج لأطفال الحدود باستضافة الوفود القادمة أكثر من مرة وبما لها من تأثير في نفوس الأطفال.

وبعد إلقاء كلمتيها شهدت الاحتفالية فقرات فنية للأطفال المشاركين والقادمين من جنوب سيناء مع أطفال القاهرة، وشارك فيها ما يقرب من ١٥٠ طفلا فيها.

يذكر أنه تم افتتاح معرض فنى في بهو نقابة الصحفيين لمنتجات الورش الفنية للأطفال وورش الحرف البيئية واليدوية التي قاموا بها على مدار الأسبوع.