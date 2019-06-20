شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: صفقة القرن «بالون اختبار» ولا تلقى رواجًا أوروبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إنه يراهن على فوز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفترة رئاسية ثانية.

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن «ترامب» نجح في تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي للمواطن الأمريكي.

وفيما يتعلق بـ«صفقة القرن» قال «الفقي» إن ما يسمى بـ«صفقة القرن» ما هي إلا «بالون اختبار»، مؤكدًا أنها قائمة على دراسات غير حقيقية، كما أنها لا تلقى رواجًا أوروبيًا.