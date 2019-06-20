شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم «الجندي ونوح والوسيمي» في مهرجان مواهب البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أسماء الفنانين محمد نوح ومحمود الجندى والموسيقار غريب عمارة، والموسيقار أحمد الجمل والموسيقار منير الوسيمى، كما قام بتكريم الطلاب المتميزين في مجالات الغناء والعزف، ووجه بتبني المواهب الشابة من الطلاب بكافة المراحل التعليمية، خلال ملتقي دمنهور الطلابي الأول للموهوبين بالموسيقى والغناء للتعليم قبل الجامعي والذى نظمته إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية المركزية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

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وشارك في الاحتفال الذي أقيم بمجمع دمنهور الثقافى، المهندس عبدالرحمن الشهاوى، السكرتير العام، والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير المساعد، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكرى للمحافظة، ومحمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد بسيونى، مدير مديرية الثقافة وقيادات التربية والتعليم والطلاب الموهوبين وذووهم وأعضاء لجنة التحكيم وعلى رأسهم الفنانة القديرة نادية مصطفى.

وأكد «آمنة» خلال الاحتفال على ضرورة تنمية المواهب لدى الطلاب والنشء وتشجيع المتميزين والموهوبين منهم على الاستمرار والمثابرة على العمل الجاد والإبداع في جميع المجالات العلمية والتكنولوجية واستثمار طاقاتهم في كافة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية.

وأشار «المحافظ» إلى أن الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم هو أحد أهم المحاور الرئيسية الخاصة بمنظومة التعليم الجديدة والتي تلقى دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتبارها قاطرة للعبور نحو آفاق المستقبل، لما تمثله من أهمية لتأهيل الطلاب لمواكبة تحديات الحاضر والمستقبل.