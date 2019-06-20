شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة المدن والحكومات المتحدة الأفريقية بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمود الشعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساء اليوم، المكتب الإقليمى لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLGA لشمال أفريقيا، بحضور ليندرنزو، ئيس المنظمة، وجان بير، سكرتير عام المنظمة، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المتحدة الأفريقية.

وعقب الافتتاح استمع الضيوف إلى فيلم تسجيلي حول مراحل إنشاء المبنى والتجهيزات التي يحتويها.

Advertisements

وقال محافظ القاهرة: «إننا نرحب بالمنظمة في القاهرة التي تعد امتدادا وترسيخا لجهود المنظمة التي تسعى لخدمة أفريقيا؛ وتأكد على اختيار القاهرة مقرا للمنظمة دليل على ثقة المنظمة في مصر ودورها الهام على مستوى أفريقيا».

وأكد «عبد العال» أن القاهرة تضع كل إمكانياتها لخدمة أهداف منظمة المدن والتي تسعى لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وخدمة شعوب المدن الأفريقية، فهذا المقر هو نقطة انطلاق للتعاون بين المدن الأفريقية أجمع وليس شمال أفريقيا فقط وتزامن مع رؤية القيادة السياسية بأن تكون مصر في أحضان أفريقيا.

وفي ختام فعاليات الافتتاح أشاد مسؤولو المنظمة بجهود الحكومة المصرية في هذا الشأن، موجهين الشكر إلى وزارة التنمية المحلية، بقيادة اللواء محمود شعراوى، لجهوده ومتابعته المستمرة لسرعة الانتهاء من المقر في وقت وجيز وإظهاره بالمظهر الحضارى الذي يليق بالمنظمة.