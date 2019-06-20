شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ من الغرامات وتصل للحجب.. «الأعلى للإعلام» يحذر المواقع من انتهاك حقوق بث مباريات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام المواقع الإلكترونية بالحقوق الحصرية للقنوات التي تملك الحق الحصري في تغطية وبث مباريات كأس الأمم الإفريقية وتدريبات الفرق وأماكن إقامة اللاعبين وتجمعات المشجعين.

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وشدد المجلس على أنه سيتخذ إجراءات قانونية حازمة وحاسمة تجاه أي موقع يخرق المعايير تبدأ من فرض الغرامات وتصل إلى الحجب.

وكان المجلس قد تلقى طلبا من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات «تايم سبورت، اون سبورت» طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية في هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين.

وناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمى البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضى الكبير والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة مصر التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى، ومن ثم ينعكس إيجابيا على صورة مصر على كافة الأصعدة.