شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: استقلال فرع «جنوب الوادي» ليصبح جامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موافقة مجلس الوزراء، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢ فيما يتعلق بإضافة كلية طب الأسنان إلى جامعة السويس، وكذا استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالأقصر ليصبح جامعة الأقصر، وإنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بقنا- جامعة جنوب الوادي.

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