"القاهرة" ليست الأولى.. أحدث تقرير لتصنيف QS يكشف أفضل الجامعات المصرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
تصدرت الجامعة الأمريكية في القاهرة، الترتيب الأول مصريًا في أحدث تقرير لتصنيف QS الإنجليزي للجامعات نشره عبر موقعه الإلكتروني.
واحتلت الجامعة الأمريكية المرتبة 395 عالميًا متقدمة في الترتيب عن جامعة القاهرة صاحبة المركز الثاني بالمرتبة 521.
وحلت جامعة عين شمس ثالثًا في الفئة من 801 إلى 1000 عالميًا، وفي المركز الرابع جاءت جامعة الإسكندرية، وبالمركز الخامس جاءت جامعة أسيوط.
وبحسب التصنيف أيضًا، جاء معهد ماساشوستس للتقنية في الولايات المتحدة كأفضل مؤسسة جامعية في العالم، وتليه جامعة ستانفورد في المرتبة الثانية، وجامعة هارفارد في المركز الثالث.
واعتمد التصنيف على بيانات ضخمة خلال تصنيف ألف جامعة عالميا، وشملت الوثائق المستند إليها، 11.8 مليون ورقة بحثية، فضلا عن استجواب 44 ألف من مسؤولي التوظيف، ومدى عثور الخريجين عن عمل، والبحوث التي يجري إعدادها ومدى تأثيرها، إلى جانب الطاقم الذي يدرس في المؤسسات، والامتداد الدولي.
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