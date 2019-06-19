"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 290 ألف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 290 ألف طن قمح روماني وروسي، وذلك في إطار تعزيز استراتيجيتها لتعزيز مخزونها من القمح للشحن في الفترة من ٢٢ إلى ٣١ يوليو المقبل.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم شراء 110 آلاف طن قمح روسي و180 ألف طن قمح روماني.

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