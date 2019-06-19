الداخلية تواصل إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، جهودها في تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

وواصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.

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وأسفرت الجهود عن تأمين تنفيذ (66) قرار إزالة لحالات تعد على الأراضي الزراعية بمديرية أمن القليوبية، كما تم تأمين تنفيذ (6) قرارات إزالة لحالات تعد على منافع الري والصرف بمديرية أمن المنوفية.

وفي مديرية أمن كفر الشيخ تم تأمين تنفيذ (12) قرار إزالة لحالات تعد متنوعة، ونفذت أجهزة الأمن بمديرية أمن الأقصر تأمين (6) قرارات إزالة لحالات تعد متنوعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع وتولت النيابة التحقيق.