النيابة تطلب التحريات في اندلاع حريق بمحل في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي: ‌‌أمرت نيابة العجوزة، برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، رئيس النيابة، بسرعة تحريات رجال المباحث، في واقعة نشوب حريق بمحل تجاري بمنطقة العجوزة. أوضحت المعاينة الأولية، أن ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق، موضحة عدم وجود شبهة جنائية. تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب حريق بمحل تجارى بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

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