المرور: ضبط 5 آلاف مخالفة متنوعة و33 سائقا تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الإدارة خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 5162 مخالفة مرورية متنوعة و33 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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