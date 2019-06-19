المتهمة بقتل حماها في بولاق: "يعاني من أمراض الشيخوخة ويتبول كثيرًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل حماها المسن بسبب تبوله اللاإرادي.

اعترفت المتهمة بجريمتها ووجهت لها النيابة تهمة القتل العمد، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كلفت النيابة بإشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية الطبيب الشرعي بكتابة تقرير وافٍ حول الصفة التشريحية للمجني عليه وأسباب حدوث الوفاة وتوقيتها.

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تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالاشتباه في مقتل مسن داخل شقة بمنطقة ناهيا ببولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، وتبين من الفحص أن مفتش الصحة أثناء توقيعه الكشف الطبي على حالة وفاة اشتبه في وجود شبهة جنائية.

أفادت التحريات برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن المجني عليه يدعى "زاهر. م" 80 سنة به جرح قطعي برسغ اليد اليسرى وسحجة بالجبهة، وأنه يقيم صحبة زوجة نجله المحبوس "إيمان. أ" 23 سنة ربة منزل.

كشفت التحريات ومناقشات رجال المباحث لزوجة ابن المجني عليه عن قيامها بقتله.

اعترف المتهمة في التحقيقات بقتل حماها بسبب تضررها من رعايته لكونه يعاني من أمراضي الشيخوخة وتبوله اللاإراديًا، وأنها قطعت رسغه منذ 3 أيام لكن انتابها الشعور بالندم، لكن يوم الواقعة أمس الثلاثاء كررت محاولة قتله بأن ضربت رأسه في الحائط عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.