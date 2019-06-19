يوسف يطلب فسخ عقد زواجه: "مراتي بتعشق القطط أكتر مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقام "يوسف" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطلب فسخ عقد زواجه، مبررًا طلبه " "زوجتي كل اهتمامها بالقطط، وبسببهم اتحرمت أكون أبًا".

منذ عامين، تعرّف "يوسف. ك" محاسب على زميلته في العمل "سهيلة. ع" 27 سنة، وتزوجا سريعا وفي غضون أشهر انتقلا لعش الزوجية.

قال يوسف في دعواه إنهما عاشا في سعادة خلال الأيام الأولى لحياتهما، لكن مشكلته كانت عشق زوجته للقطط وتهتم بها أكثر منه.

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وأضاف الزوج إن زوجته أصيبت بمرض القطط الذي يسبب الإجهاض، فطلب منها عدم الاقتراب من القطط مرة أخرى فرفضت لأنها متعلقة بهم، قائلًا: "لو أعرف إن القطط هتحرمني من الأبوة مكنتش اتجوزت سهيلة".

تهتم الزوجة بالقطط متجاهلة طلبات زوجها، وتطلب منه الطبخ وغسيل ملابسه، لأنها إحدى قططها "حامل" وتحتاج لرعاية وبعد ولادتها، شعر الزوج أنه يعمل لينفق على القطط، فترك المنزل غاضبًا إلى والدته، بحسب الدعوى.

أعطى يوسف لزوجته فرصة للتخلص من القطط لكي يعود للمنزل، لكنها رفضت قائلة "بيتي أنا والقطط وملكش في البيت غير ملابسك وعندك المحاكم"، مضيفًا زوجتي تريد الاستيلاء على شقى عمري.

ولجأ الزوج بمحكمة الأسرة وأقام دعوى فسخ عقد الزواج تحمل رقم 103 لسنة 2019، وما زالت الدعوى منظورة.