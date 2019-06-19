مصر | السيطرة على حريق شب بعشش السكة الحديد في الدقي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق شب بعشش السكة الحديد في الدقي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، من السيطرة على حريق اندلع، أثناء إزالة إحدي العشش السكنية بمنطقة السكك الحديد، بحي الدقي، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق بمنطقة عشش السكة الحديد بشارع السودان، بحي الدقي، والتى تقوم الأجهزة الامنية بإزالتها، لعودة المظهر الجمالي للمنطقة مرة أخرى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـسيارتى إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع تمددها وتمت السيطرة على الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وبالفحص تبين ان الحريق اندلع بمخلفات اثاث مكتبية كانت مخزنة بعقار تم ازالتة اليوم الأربعاء ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة والتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.