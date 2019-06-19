مصر | أمن القاهرة يلقي القبض على عاطل وعشيقته أثناء ممارستهم الزنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يلقي القبض على عاطل وعشيقته أثناء ممارستهم الزنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على عاطل وعشيقته أثناء ممارستهم الزنا، بعد إكتشاف زوج الثانية خيانتها أثناء ممارستها الفاحشة مع الأول، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تعود بداية الواقعة عندما وردت معلومات للعميد محمد الشرقاوى مفتش قطاع جنوب القاهرة من الرائد أحمد محمد فرج يفيد بوصل بلاغ من الأهالى بوجود حالة زنا بين سيده وعاطل، وقيام زوج الأولى بإكتشاف واقعة الزنا أثناء قيامهم بها، وعلى الفور قامت المباحث بالتوصل مع الدورية الأمنية التى قامت بالقاء القبض على كليهما، وإصطحابهم الى القسم بإستكمال التحقيقات.

بمناقشة الأطراف أقر الزوج قائلآ" شوفتهم نايمين مع بعض"، وأنه حال دخوله الى المنزل، فوجئ بوجود شخص غريب في وضع مخل مع زوجته فقام بإحداث مشاجره معه وقام الأهالى على أثر الواقعة بإبلاغ النجده، حيث أتهم الزوج زوجته بالزنا، موضحآ أنه أثناء فتح باب شقته سمع أصوات داخل غرفة النوم، وفتح الغرفة وشاهد رجل يعاشر زوجته، ما دفعه للاعتداء عليه بالضرب. وقامت الأهالى على أثر الضوضاء بإبلاغ النجده.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.