أخبار مصر | رئيس حزب صوت الشعب يعلن رفضه لتصريحات مفوضية الأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب صوت الشعب يعلن رفضه لتصريحات مفوضية الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب على رفضه التام واستنكاره لدعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن وفاة محمد مرسي عيسى العياط مؤكدا ان هذا الكلام عبثي وفارغ وأقل ما يوصف انهم ناس "فاضيه" يبحثون عن تسييس الوفاة الطبيعية.

وأضاف البراوي في تصريحات صحفية، إن بيان روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية حول وفاة مرسي "كاذب" ومفبرك ويحمل رائحة جماعة الإخوان الإرهابية التي فقدت توازنها وأصيبت بخلل ولوثة عقلية، أشار رئيس الحزب إلى إن هذه الاتهامات من المفوضية يكتبها قيادات التنظيم الدولي لجماعة الدم والخراب والتي تستغل مثل هذه المنظمات لتحقيق أغراض خسيسة وخبيثة تهدف لإطلاق الشائعات وبث الفتن ونشر الأكاذيب.