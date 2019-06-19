أخبار مصر | تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة على رأس أولويات وزارة الطيران المدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة على رأس أولويات وزارة الطيران المدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية في تجديد إعتماد شهادة الإيزاجو الدولية في محطتي برج العرب والغردقة دون ملاحظات من قبل فريق التفتيش ، حيث قامت الشركة بتطبيق المعايير العالمية الصادرة عن الإتحاد الدولي للنقل الجوى الـ IATA للحصول علي الشهادة والتى يتم منحها لمقدمي الخدمة الأرضية التي تلتزم بتطبيق هذه المعايير ، وهو ما حرصت عليه الشركة للحصول على تجديد هذا الإعتماد الدولي ، وقد أستغرق التفتيش عدة ايام في المحطتين تم خلالها المراجعة علي جميع أنشطة الخدمات الأرضية بالمطارات.

وفي هذا الصدد، هنأ الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران جميع العاملين بشركة الخدمات الأرضية لما بذلوه من جهد انعكس إيجابياً على نتيجة التفتيش المشرفة وهذا ليس بجديد علي ابناء مصر للطيران، مؤكداً أن حصول الشركة على مثل هذه الإعتمادات الدولية تضيف إلى رصيدها وتزيد من ثقة العملاء فيها وبإمكاناتها وتضعها في مصاف الشركات العالمية، مؤكداً على ضروره الحفاظ على مستوى الأداء لتحقيق المزيد من النجاحات ، يأتى ذلك من خلال تطوير الأداء فى كافة الأنشطة بما يتواكب مع مكانتها بين شركات الطيران العالمية.

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ومن جانبه أضاف المهندس مجدي محمدين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية. قائلا " تساهم مثل هذه الاعتمادات الدولية في جذب المزيد من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم، وذلك في ظل التحديات والمنافسة الصعبة التي يشهدها هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فأننا نسعى دائماً لجذب المزيد من العملاء و من خلال الارتقاء و التطوير الدائم لمستوى تلك الخدمات بما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة فى سوق الخدمات الأرضية للطائرات.

وأكد محمدين أن نتائج التفتيش جاءت إيجابية فقد حرصنا علي تطابق الأجراءات المتبعة للحصول علي الشهادة بمحطتي برج العرب والغردقة ، وذلك من خلال تطوير خدمة تداول الحقائب وإحلال وتجديد المعدات بما يتماشى مع المقاييس والمواصفات العالمية، وكذلك الالتزام بإتباع قواعد نظم العمل الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في تعامل العاملين مع الطائرة مما يؤدي إلي زيادة ثقة عملائنا من شركات الطيران العالمية والمصرية و التي نقوم بخدمتها في المطارات المصرية.

وأضاف الطيار محمد الشوربجي رئيس قطاع السلامة والجودة ومتابعة اداء الشركات أن تطبيق هذة المعايير القياسية العالمية يضمن الجودة والأمان والسلامة للراكب والمعده والطائرة وهو ما تسعي له الشركة ليكون أسلوب أداء جميع العاملين بها ، وأضاف وأضاف أن شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية هى من أوئل الشركات بالشرق الأوسط وأفريقيا تحصل على هذا الاعتماد الدولي وأن شهادة الإيزاجو العالمية يتم منحها للشركات العاملة في مجال الخدمة الأرضية كل عامين.