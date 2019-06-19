أخبار مصر | 'الصحفيين' تستضيف ختام أسبوع الدمج الثقافي لأطفال الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تستضيف ختام أسبوع الدمج الثقافي لأطفال الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت نقابة الصحفيين، مساء اليوم، فعاليات الحفل الختامي لأسبوع الدمج الثقافي الخامس لأطفال الحدود القادمين من جنوب سيناء.

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية للأطفال المشاركين والقادمين من جنوب مع أطفال القاهرة، وشارك فيها ١٥٠ طفلًا وفنانات وقياديًا من وزارة الثقافة وتأتي في إطار الدور الاجتماعي والتنموي، الذي تقوم به نقابة الصحفيين لأطفال مصر.

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وأُقيم على هامش الاحتفالية معرض في بهو النقابة، لمنتجات الورش الفنية للأطفال، وورش الحرف البيئية واليدوية.

وقال حسين الزناتي وكيل النقابة ورئيس لجنة النشاط، إن اللجنة نظمت هذه الفعالية، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لهيئة قصور الثقافة بقيادة الدكتور أحمد عواض، وأُقيمت تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.