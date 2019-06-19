أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يؤكد ضرورة الالتزام بالحقوق الحصرية للقنوات في تغطية كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يؤكد ضرورة الالتزام بالحقوق الحصرية للقنوات في تغطية كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة التزام المواقع الإلكترونية بالحقوق الحصرية للقنوات التي تملك الحق الحصري في تغطية وبث مباريات كأس الأمم الإفريقية، وتدريبات الفرق وأماكن إقامة اللاعبين وتجمعات المشجعين.

وشدد المجلس على أنه سيتخذ إجراءات قانونية حازمة وحاسمة، تجاه اي موقع يخرق المعايير، تبدأ من فرض الغرامات وتصل إلى الحجب.

وكان المجلس قد تلقى طلب من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت، أون سبورت"، طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية في هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن إقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين.

وناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمى البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، والعمل على تجاوز الخلافات، والخروج بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة مصر التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، ومن ثم ينعكس إيجابيًا على صورة مصر على كافة الأصعدة.