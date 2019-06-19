أخبار مصر | حملة "بنطمن عليكي" بحزب الحرية المصري تجوب قرية الدبوسي بالدقهلية لعلاج سرطان الثدي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة "بنطمن عليكي" بحزب الحرية المصري تجوب قرية الدبوسي بالدقهلية لعلاج سرطان الثدي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت حملة "بنطمن عليكى" لعلاج مرض سرطان الثدى والتى أطلقها حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور صلاح حسب الله بجولة داخل قرية الدبوسي بمركز شربين بمحافظة الدقهلية وبإشراف امانة المرأة بالمحافظة وتحت رعاية النائب إيهاب السلاب والأمين العام للحزب بالمحافظة أحمد عبيه وحاضرت فيها الدكتورة رانيا عبده أستاذ مساعد الأورام مؤكدة أهمية عمل الفحوص للكشف المبكر لسرطان الثدى لاكتشاف المرض قبل ظهور أعراضه.

وقالت "عبده"، إنه كلما تم اكتشاف المرض مبكرا كلما تم علاجه بنجاح وقد تم إجراء الكشف والفحوصات الطبية على جميع سيدات القرية وتم تحويل 6 حالات فقط لمركز الأورام لعمل الأشعة شارك فى الحملة المهندس حمادة العراقي امين الحزب بشريين ومنعم حماد امين البندر والسيدة امينة المرأة بالمركز.