أخبار مصر | دعاة ديكتاتورية ومجردين من الإنسانية.. نكشف التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعاة ديكتاتورية ومجردين من الإنسانية.. نكشف التاريخ الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر، أن الإخوان، دعاة ديكتاتورية، وأن الدليل على ذلك كرههم للإعلام والقضاء، متابعًا: "اتذكرون الجنرال حازم صلاح أبو إسماعيل (أيوه اللى أمه أمريكانية) عندما حاصر بجيوشه المظفرة مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية (أيوه لما كان بيدبح عجول برضه في الشارع لقواته)، لإرهاب الإعلاميين والقضاة للإستجابة لتعليمات الجماعة الإرهابية.

وتابع المصدر: "طبعا مش عايزين ننسى عميلهم في النيابة طلعت عبد الله، اللي كان سايب الجماعة الإرهابية تحط سماعات داخل مكتب النائب العام لتسجيل اللقاءات، أما بقی مرسي لما كان عاوز يتدخل في إختصاصات النيابة وطلع هوه أحكام مع نفسه على الناس اللى ميليشياته قبضت عليهم أثناء أحداث قصر الإتحادية لما جماعته الإرهابية خلته يطلع إعلان دستوري يضمن حكم الجماعة لمصر لمئات السنين.. لكن النيابة العامة ساعتها ما سابتوش وطلعت قرار بالإفراج عن الناس دی".

واستطرد: "لا إنسانية للإخوان.. فاكرين لما إستخدموا الأطفال الأبرياء أثناء الإعتداء الإخوانی على ميدان رابعة العدوية وطلعوا الأطفال دول لابسين أكفان فی مشهد من أقذر المشاهد عشان يستعطفوا منظمات حماية حقوق الإرهابيين".

وأضاف: "طبعا الإخواني الجبان اللي هرب عن طريق السودان عبد الرحمن عز لماكان واقف في حتة بعيدة عن ميدان رابعة أثناء فض الإعتداء عليه وماكنشي واخد باله أن في حد بيصوره وعمال يألف ويقول أن فيه قصف جوي على رابعة وأن هوه شخصيا، كان مصاب والدم مغرقه (لكن طبعا كان سليم وزى الجحش)، فاكرين بقى أسد الإخوان أحمد المغير، لما حاول يضرب بنت صحفية لكن بسم الله ما شاء الله قامت بالواجب معاه وأدته علقة محترمة ما قدرش يقعد من بعديها في مصر وقام هربان على بره".

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وتابع: "طبعا ماحدش ها ينسي محمد البلتاجي لما قال إن اللى بيحصل في سيناء هيوقف ،مش لما مرسى يرجع القصر.. لأن طبعة دم الشهداء ما يفرقشي معاك يا بلتاجي .

وأضاف: "ماحدش هينسى ضحكتك الشريرة يا مرسي يوم إستشهاد جندونا الصائمون في رفح، وأردوغان ينعى جاسوسه العياط.. وجماعة الإخوان تطالب بمعاش الأسرة أول اسوس مدني منتخب عن خيانته للوطن".

وقال المصدر: "أتذكرون أدم سيمث الإخوان خيرت الشاطر، عندما بشرنا بمشروع النهضة اللى طلع في الآخر فنكوش .. وجه مرسي يكحلها فقام عماها وقال أن المشروع عبارة عن طائر له ريش وجناحين ويطير ( سبحان الله.. تكبير)، الله يمسيك با مرسی کنت مسلينا والله، خيرت الشاطر برضه قالوه عليه من كبار رجال الأعمال.. أعمال أيه اللى أنتوا بتقولوا عليها ده كان أخره تاجر شنطة يجيب شوية توكيلات ويجي يبعها جوه مصر".

وتابع: "أما بقی کارل مارکس الإخوان حسن مالك اللى كان أشهر حاجة بتاعته توكيل محلات، إستقبال التركي بتاع العفش.. وسعودی بقا بسم الله ما شاء الله كان بقال كبير.. اقسم بالله لولا فلوس الإشتراكات اللي كان بيدفعها أعضاء الجماعة على الفلوس اللى بيتجلهم من التنظيم الدولى للإخوان ما كانوا هایعرفوا يفتحوا كشك سجائر، أنا راضي ذمتكم ومستعد أراهنكم على اللي أنتوا عايزينه بس تجاوبوا على السؤال ده.. اذكر اسم عالم إخواني واحد فقط نفع البشرية أو حتى مصر بس منذ نشأة الجماعة خلال عشرينيات القرن المنقضي؟"