أخبار مصر | رئيس اقتصادية الحركة الوطنية: كأس الأمم الإفريقية محرك قوي للاقتصاد المصرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اقتصادية الحركة الوطنية: كأس الأمم الإفريقية محرك قوي للاقتصاد المصرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية أن تنظيم مصر لفعاليات كأس الأمم الإفريقية من المؤكد أنها تعطي ثقلا علي الصعيدين الاقتصادي والسياسي لمصر ومحرك قوى دافع للاقتصاد المصرى

وأشار أبوزيد الى أن استضافة ممثلي البلدان الأفريقية والعربية بمصر بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي ووجود وفود و محبي الفرق الرياضية الأفريقية من شأنه تنشيط القطاع السياحي وزيادة روافد الدولة من النقد الأجنبي وبالتالي سينعكس علي الاقتصاد.

واوضح رئيس اللجنة الاقتصادية أن تلك الفعالية الهامة بمثابة رسالة واضحة لبلاد العالم بقدرة مصر علي تنظيم الأحداث الاقتصادية والرياضية والسياسية الهامة بالتزامن مع اشادة المؤسسات الأجنبية الدولية في مصر ورفع جدارتها الائتمانية.

كما أن فعاليات الأمم الأفريقية 2019 من شأنها أن تلعب دورا هاما في تقريب وجهات نظر الوفود الاقتصادية ورجال الأعمال المصاحبة للفرق الوطنية المشاركة ومن ثم سينعكس علي الاقتصاد والمشروعات بين مصر وأفريقيا بصورة كبيرة بالاضافة الى زيادة الطلب على الجنيه من قبل الوافدين والمشجعين من الدول الافريقية المشاركة فى البطولة مما يساهم فى ارتفاع قيمة الجنيه امام باقى العملات خاصة الدولار.