أخبار مصر | الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية إلى مطروح والمنيا والبحيرة

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تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) الجمعة المقبلة تحت عنوان: " مفهوم عهد الأمان فى العصر الحاضر" وتضم القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :-

الدكتور/ رمضان عبد السميع إبراهيم.

الدكتور/ محمد أحمد حامد عبد الصمد.

الشيخ / أحمد عواد عدس.

الشيخ / محمد عبد الموجود عبد الغني.

وتضم القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا (إدارة مطاى) ، ويشارك فيها كل من:-

الشيخ / قطب عبد الكريم قطب.

الشيخ / جميل إبراهيم محمود.

الشيخ / أشرف عبد الخالق محمد.

الشيخ / عبد الرحمن عبد العاطي عبد الفتاح.

الشيخ / رمضان زكي محمد.

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الشيخ / حسني عبد ربه عبد الرحيم.

الشيخ / شعبان عبد العظيم علي .

الشيخ / أحمد محمد علي دياب .

الشيخ / حسام محمد أحمد .

الشيخ / خالد عبد الفتاح أحمد .

وتضم القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من:-

الشيخ / أحمد محمود حمدي شحاتة.

الشيخ / أحمد الكومي محمد الصباغ .

الشيخ / أحمد رجب السيد عبد الله حديفة.

الشيخ / أحمد صالح خضيري الخولي.

الشيخ / أحمد عبد العزيز عبد المنعم .