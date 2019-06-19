أخبار مصر | الإفتاء: لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: "ما الحكم الشرعي في عوض التأخير رسوم أو غرامة في العاملات المالية"؟

أجابت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك، أن عوض التأخير يكون بمقدار الضرر الفعلي، وأنه لا يجوز للعميل أن يتأخر في سداد ما عليه من ديون من غير عذر شرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» رواه البخاري ومسلم، وإذا تأخر العميل من غير عذر مقبول يمكن أيضًا احتساب عوض تأخير آخر بناء على الضرر الفعلي مثله مثل فرض التعويض الأول.

وأضافت: عدم الالتزام بالاتفاق بشأن أي عملات أو مصروفات لا يجوز شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» رواه البيهقي وغيره.