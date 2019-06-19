أخبار مصر | "وضعتها في الصدارة".. مدير شجرة مريم يستعرض خطوات تطوير مزار العائلة المقدسة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وضعتها في الصدارة".. مدير شجرة مريم يستعرض خطوات تطوير مزار العائلة المقدسة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة شجرة الأثرية عدة خطوات كان من شأنها النهوض بالمنطقة ووضعها في صدارة المناطق الأثرية الإسلامية، وكانت الخطوة الأولى عندما تم نقل المنطقة من قطاع الآثار المصرية القديمة الى قطاع الآثار الاسلامية قبل أعوام قليلة ثم توالت عليها خطوات نهضت بها.

وعن تلك الخطوات قال أحمد السيد مدير منطقة شجرة مريم في المطرية، إن شجرة مريم هي أحد أهم محطات مسار العائلة المقدسة، حيث تمثل المكان الحي الوحيد الذي مرت به العائلة واستظلت بظله.

وأشار السيد في تصريحات للفجر أن هناك حركة تطوير كبيرة بالمنطقة تتمثل في عدة خطوات اتخذها قطاع الآثار الإسلامية والقبطية من شأنها رفع كفاءة المنطقة.

وعن أهم تلك الخطوات قال، إن أولها تمثل في مجهودات معهد الحرف الأثرية التابع لقطاع الأثار الإسلامية والذي قام بالكثير من العمل لتطوير المنطقة منها تطوير محكى الشجرة، وكذلك سيليها تطوير البرجولة وذلك وذلك لإظهارها بشكل أفضل وتهيئة المكان لزيارة أفضل.

وأضاف أن ثانيها والتي ستتخذ لترك ذكرى لدى الزوار هي بيت للهدايا، وستكون الهدايا مناسبة للمزار ومعبرة عن تاريخه وتاريخ مسار العائلة كاملًا.

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وأشار إلى أنه سيتم عمل جداريات ضخمة والتي سينفذها الفنان محمد حميدة، وهذه الجداريات ستروي رحلة العائلة المقدسة وما مرت به من مزارات ومحطات وسيصل عدد هذه الجداريات إلى 7 جداريات ستكون على سور المنطقة من الداخل.

وتابع السيد أنه سيتم استغلال الغرفة التي تستخدم كمخزن حاليًا وتحويلها إلى متحف خاص بالمنطقة وستتم استعارة عدد من القطع الأثرية من متحف الفن القبطي لها علاقة بمسار العائلة المقدسة والتأريخ لها..

وأضاف أنه تم تركيب طلمبات لتشغيل شلال البئر المقدس الموجود بالشجرة، والتي ظلت معطلة لسنوات، وكانت مختلطة بها المياه الجوفية والصرف الصحي، والذي سيكون بمثابة منظر ساحر للزوار، كما يتم حاليًا دراسة تنفيذ نظام عزل للمياه الجوفية عن الصرف الصحي، مثل ما تم تنفيذه بعدة مبان مجاورة، وتطوير حمامات المنطقة ورفع منسوبها.

وأضاف أنه حاليًا يتم وضع خطة لاستزراع الجيل الرابع من شجرة مريم المباركة، وتطوير السور الخشبي المحيط بها وتطوير أرضية المزار لتكن ذات مستوى واحد.

كما سيتم وضع نظام مراقبة بكاميرات وغرفة تحكم وبوابات أشعة، ويتم أيضًا التخطيط لإقامة احتفاليات وأنشطة وفعاليات ثقافية في المنطقة

وختم السيد تصريحاته أن كل أعمال التطوير التي تمت وستتم هي تحت الإشراف الكامل لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، حيث لم تأخير قيادات القطاع ممثلة في رئيس القطاع الدكتور جمال مصطفى، والأستاذة يمنى صلاح الدين مدير عام مناطق وسط القاهرة.