شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان «الكانتالوب» السنوي يجذب السائحين بفنادق الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ابتكرت إدارة إحدى القرى السياحية بالغردقة مهرجانا جديدًا لجذب السائحين كنوع من الترفيه وتقديم وجبات وعصائر متنوعة لهم من الفاكهة المصرية، بإقامة الحفلات والمهرجانات للترويح على نزلائها.

وأطلقت إدارة الفندق مهرجان «الكانتالوب المصري»، حيث يعد من الفاكهة الأكثر شعبية وانتشاراً التي يقبل على تناولها السائحين والمصريين، حيث جرى تجهيز نحو ٢ طن من الكانتالوب المصري وحقق المهرجان إقبالا من السائحين من مختلف الجنسيات.

Advertisements

وأكد الشيف محمود عبد الصادق، الشيف العمومي ومنظم المهرجان، أن العشرات من الشيفات بالفندق شاركوا في المهرجان السنوي بمساعدة السائحين في اعداد معروضات المهرجان وتم تخصيص مكان مفتوح وتوجيه الدعوة للسائحين لتناول الوجبات والعصائر التي تم تحضيرها وإبداء رأيهم واختيار الأفضل لجائزة “أحسن عصير كانتالوب وجائزة لأحسن كعكة وآيس كريم.

وقال أحمد جابر، منسق المهرجان، إن مهرجان الفواكة يتم تنظيمه شهريًا حسب فاكهة الموسم وانه تم اختيار الكانتالوب في موسم نضوج الفاكهة لجذب أنظار الكثير من عشّاق هذه الفاكهة من مختلف الجنسيات.

وأبدى عدد من السائحين الأجانب إعجابهم بالمهرجان مؤكدين ان الكانتالوب المصري له طعم ومذاق خاص لدى السائحين ويحرصون على شرائه قبل مغادرتهم للغردقة واختتم المهرجان بتكريم الشيفات الفائزين في المسابقه وشهادات تكريمية وتشجيعية وتوزيع المعروضات على السائحين.