شكرا لقرائتكم خبر عن قدم مشروعي تنمية.. «فودة» يلتقي وفدًا من رجال الأعمال اليونانيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ مساء الأربعاء، وفدًا من رجال الأعمال وأصحاب براءات اختراع من دولة اليونان.

وتناول اللقاء العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان قيادة وشعبًا على مر العصور وسبل تطويرها في جميع المجالات، وقدّم الوفد مشروعين أحدهما في المجال الزراعى يوفر المياة ويزيد من رقعة الاراضى الزراعية ويزيد الانتاج دون تلوث أو أي أضرار، والثاني صناعي من خلال بعض الاختراعات التي تمتزج بمواد البناء من نتيجتها العزل الحراري غير سامة وغير قابلة للاشتعال، وأعجب المحافظ بهذة البراءات، ولكنة أكد على دورة عبورها من خلال الوزرات المعنية لكونها البوابات الشرعية للدولة فضلا على التخصص وتوافق وجهات النطر العلمية.

وذكر أنه يرحّب بمثل هذه الأفكار التي تساهم في المشروعات الإنتاجية والتنموية ولكن لابد من إشراف الدولة عليها، وفي نهاية اللقاء تم التقاط صور تذكارية وإهداء الضيوف بعض الهدايا التذكارية حضر اللقاء النائب البرلماني غريب حسان.