شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتفقد تجهيزات مستشفيات التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، جولتها بتفقد عدد من مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد، لمتابعة خطط التجهيزات الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى مراجعة نظم تشغيل المستشفيات.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية والتى تستمر ليومين لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن العمل جارٍ بجميع المستشفيات ووحدات طب الأسرة، على مدار الساعة، وعلى قدم وساق، لسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الجارية ووفقاً لأعلى معايير الجودة، قائلةً: «جميع الفرق تعمل كخلية نحل في ملحمة وطنية للوصول إلى أفضل نتائج»، مشددةً على أن كافة الأنظمة لابد من إجراء اختبارها، قبل بدء التشغيل الفعلي.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مستشفى أطفال النصر التخصصي، حيث تفقدت قسم الأشعة والذي تم توريد وتركيب الأجهزة به والذي يحتوي على أفضل وأحدث أجهزة الأشعة حيث يضم أشعة PET_CT، رنين، ومقطعية، وعادية، وأشعة جاما كاميرا، بالإضافة إلى جهاز لقسطرة القلب، وجهاز معجل خطي،كما تفقدت غرف العمليات، مشيدةً بالتجهيزات الجارية بالمستشفى.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان تفقدت التجهيزات الجارية بمستشفى الزهور، وشددت على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات وفقاً للخطة الزمنية، وتابعت ما وجهت به في الزيارة السابقة خاصةً توجيهها بتوسعة الباب الرئيسي للمستشفى، لتسهيل دخول سيارات الإسعاف، كما تفقدت قاعة المحاضرات، وقسم الحضانات، وغرفة المعامل والعينات.

وقال إن الوزيرة وجهت بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي للمستشفى بما يتضمن أعمال التشجير، والتنسيق، والواجهات والألوان بحيث يتم توحيد الشكل الخارجي لكافة المنشآت الطبية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل الجديد.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان مستشفى بورسعيد العام، وأشادت بالمجهود المبذول لسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات وفقاً للخطة الزمنية، وأثنت على مجهودات جميع العاملين الذين يعملون على مدار الـ24 ساعة وحرصت على التقاط صور تذكارية مع العمال الموجودين بالمستشفى موجهةً الشكر لهم.