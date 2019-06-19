شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء: سنعوّض أهالي النوبة المتضررين منذ 1902 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إجراءات صرف التعويضات لأهالى النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، ممن لم يسبق تعويضهم، مشيرًا إلى أن محافظ أسوان أعلن عن احتفالية كبيرة في سبتمبر لإغلاق هذا الملف وإرجاع حقوق المتضررين.

وقال متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «الحياة»، إنه يوجد 11700 مواطن لم لم يحصلوا على تعويض بسبب إنشاء السد العالى أو تعلية وإنشاء خزان أسوان منذ عام 1902، ومطالبهم كانت محل دراسة من حكومات متعاقبة ولم يتم الاستجابة لهم، مثلما استجاب لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار إلى أن تحركات الحكومة لحل أزمة أهالى النوبة جاءت بناء على توجيهات الرئاسة، مؤكدًا أن الناس ستحصل على حقوقها التي لم يحصلوا عليها منذ 1902 خلال بناء الخزان أو من بناء السد، مضيفًا: «تم تشكيل لجنة وفحص الأوراق التي انتهت إلى أحقية 11700 شخص للتعويضات إما بالأرض أو السكن أو ماديا، وكذلك ذلك جاهز، والحكومة قامت بمراجعة كافة العقود والأوراق الخاصة بأهالى النوبة من المتضررين، ونحن على أعتاب حصولهم هذه التعويضات».