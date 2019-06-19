شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى موسى: 40 حزبًا ترفض تدخل أردوغان في شؤون مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، إن 40 حزبًا مصريًا اجتمعوا لبحث الرد على تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شؤون مصر.
وأضاف موسى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الديكتاتور أردوغان قدم نفسه كإخواني وليس كرئيس جمهورية»، مؤكدًا أهمية مواجهة أردوغان ومنظمة هيومان رايتس ووتش.
وتابع المرشح الرئاسي السابق: «لن نسمح بالتطاول على مصر، والجميع متكاتف مع الرئيس السيسي لننطلق إلى مرحلة جديدة».
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