شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع إجراءات إعداد طرح 48 مدرسة جديدة كأولوية أولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إن عدد مدارس الجاهز التي تم طرحها كأولوية أولى بلغت 12 مدرسة بإجمالي 190 فصلا مدرسيا، وأولوية ثانية 36 مدرسة بعدد 46 فصلا مدرسيا، بقيمة تعاقدية تبلغ 340 مليون جنيه.

وقدم محافظ كفرالشيخ، بحسب بيان، خالص الشكر والتقدير للواء يسرى عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع الهيئة بكفرالشيخ، والعاملين بالهيئة لجهودهم المبذولة في بناء مدارس جديدة بكفرالشيخ للحد من الفترات وتقليل الكثافة بهدف تحقيق جودة التعليم لأبنائنا.