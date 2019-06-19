بعد 3 سنوات ونصف.. حفظ التحقيقات في قضية "إضراب أطباء المطرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات في قضية إضراب أطباء مستشفى المطرية عن العمل عام 2016 على خلفية الاعتداء عليهم من أميني شرطة.

تعود وقائع القضية إلى أواخر يناير 2016، حين اتهم طبيبان في مستشفى المطرية التعليمي، أمناء الشرطة بالتعدي عليهما، ودفعت تلك الواقعة آلاف الأطباء لتنظيم إضرابات واحتجاجات للمطالبة بمحاكمة المعتدين.

واستمعت نيابة شرق القاهرة لعدد من الأطباء على مدار ثلاث سنوات ونصف من مجلس النقابة العامة للأطباء ومجلس نقابة أطباء بالقاهرة ومن بينهم: الدكتور خيري حسين والدكتورة منى مينا، والدكتور أحمد حسين، والدكتور محمد عبدالحميد، والدكتور أسامة عبدالحي، والدكتور خالد سمير، والدكتور رشوان شعبان.

كانت محكمة جنح مستأنف المطرية، أيدت في مارس 2017 حبس أميني شرطة 3 سنوات في اتهامهم بالاعتداء على أطباء المستشفى العام بالمطرية.