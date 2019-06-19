نشرة الحوادث المسائية.. قتل رضيعة وتظلم سعاد الخولي ومتهمي "تسريب الامتحانات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

شاب يقتل شقيقته "بحجر" في الإسماعيلية لتغيبها عن المنزل

كشف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة أمن الإسماعيلية، لغز العثور على جثة سيدة بطريق "بورسعيد- الإسماعيلية"، وتبين أن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب تركها المنزل.

هشمت رأسه في الحائط.. التحقيق مع "إيمان" بتهمة قتل حماها ببولاق الدكرور

تباشر نيابة بولاق الدكرور، التحقيق مع ربة منزل أنهت حياة حماها، بعدما رطمت رأسه بالحائط عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، لتضررهما من رعايتها له، وتبرزه على نفسه، بمنطقة بولاق الدكرور.

ضبط 7 متهمين بنشر امتحانات "الثانوية" عبر الإنترنت

ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل الغش.

إحباط محاولة تهريب 20 طن ألعاب نارية بميناء الدخيلة

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أحبطت الأجهزة الأمنية، محاولة تهريب شحنة ألعاب نارية-نحو 20 طن -قادمة من إحدى ادول الأجنبية، داخل إحدى الحاويات بميناء الدخيلة.



"بتعيط وأنا نائم".. فلاح يقتل طفلته الرضيعة في كفر الشيخ

تجرد أب من مشاعر الأبوة بقرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، بقتله طفلته الرضيعة التي لا يتعدى عمرها عامًا وشهرين، بعد ضربها وصفعها بشكل مبرح.

مد أجل الحكم على 70 متهمًا في قضية "لجان المقاومة" بكرداسة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل الحكم على 70 مُتهمًا في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة، والمعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 19 أغسطس المقبل، لإتمام المداولة.

تأجيل تظلم سعاد الخولي على منعها من التصرف في أموالها

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، تأجيل نظر تظلم سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، على قرار النائب العام بمنع التصرف في أموالها، لاتهامها بتلقي رشوة 10 ملايين جنيه، لجلسة 18 سبتمبر لتقديم المستندات.

تجديد حبس المتهم في "جريمة الشرف" بالشرقية

أصدرت محكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، قرارًا بتجديد حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.