"النقل العام": غرفة عمليات لمتابعة نقل الجماهير لملاعب أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، تخصيص غرفة عمليات برئاسته على مدار اليوم؛ لمتابعة نقل الجماهير إلى مختلف الاستادات التي تقام عليها المباريات.

وقال علي، في تصريح لمصراوي، إنه سيتم متابعة نقل الجماهير عند انتهاء المباريات ولن يغادر موقع الاستاد إلا مع آخر فرد من الجمهور.

وطمأن رئيس الهيئة، جماهير الكرة المصرية بأن هيئة النقل العام ستقوم بنقل الجماهير من مختلف الميادين والمحطات إلى مختلف الاستادات التي تقام عليها المباريات وعودتهم مرة أخرى إلى هذه الاماكن بكل سهولة ويسر من أجل راحتهم.