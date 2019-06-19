أخبار مصر | الصفحة الرسمية للأزهر على "فيسبوك" تحيي السيرة العطرة لصحابة الرسول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفحة الرسمية للأزهر على "فيسبوك" تحيي السيرة العطرة لصحابة الرسول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُحيي الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، السيرة العطرة لصحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعرِّف بفضلهم ومكانتهم وسمو شأنهم ورِفعة درجتهم.

ونشرت صفحة الأزهر الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي،" فيسبوك" فيديو بعنوان " أصحاب الرسول" يوثق سيرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويصفه برقة القلب وهدوء الطباع، وأنه تميز بالرحمة واللين وإكرام الضيف وصلة الأرحام، وانعكاس ذلك على حياته وعلاقاته مع الناس ودعمه وتأييده للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

يأتي هذا الفيديو ضمن فيديوهات سلسلة "أصحاب الرسول"، التي ستستمر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، بنشرها خلال الفترة المقبلة، بهدف إبراز قيمة الصحابة الكرام، والتعريف بخلقهم وفضائلهم وكريم الصفات التي حباهم الله تعالى بها، وبيان دورهم في نصرة الحق وعظيم قدرهم.