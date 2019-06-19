أخبار مصر | برلماني: تجاهل الرئيس السيسي لتصريحات "أردوغان" سببت له عقده نفسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: تجاهل الرئيس السيسي لتصريحات "أردوغان" سببت له عقده نفسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن وفاة محمد مرسي، مؤكدًا أن مرسي كان يُحاكم في قضية تخابر، وهي قضية لم تحدث من قبل إلا مرة أو اثنين، من رئيس جمهورية يتآمر على دولته.

وقال "البطيخي" في تصريح خاص لـ"بوابة الخليج 365"، إن أردوغان يحاول التدخل في الشؤون الداخلية لمصر منذ 30 يونيه، فهو يمثل التنظيم الدولي للإخوان، وهذا التنظيم يحاول استغلال أي حدث في مصر ليقوم بتشويهه، ولكن العالم أصبح على وعي وإدراك بأن أردوغان هو الداعم والممول للإرهاب والإرهابيين، مضيفًا أن تجاهل الرئيس السيسي لتصريحات أردوغان سببت له عقدة نفسية.

ورد عضو مجلس النواب على بيان روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية، قائلًا: "الإخوان عندنا في السجون بيتعاملوا معاملة طيبة، وبيدخلهم أكل وزيارات، وهذا البيان يعد تدخلًا في الشؤون الداخلية لدولة كبيرة بحجم مصر".