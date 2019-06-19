أخبار مصر | وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان المكتب الإقليمي لمنظمة مدن شمال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان المكتب الإقليمي لمنظمة مدن شمال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المكتب الإقليمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية لشمال إفريقيا، بحضور السيد ليندرنزو رئيس المنظمة والسيد جان بير سكرتير عام المنظمة وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية.

ورحب "عبد العال" بالمنظمة في القاهرة ويعد ذلك لجهود المنظمة التي تسعى لها في خدمة دول أفريقيا؛ وتأكيدا علي اختيار القاهرة مقرا للمنظمة دليل على ثقة المنظمة فى مصر ودورها الهام على مستوى أفريقيا.

أكد المحافظ إن القاهرة تضع كل إمكانياتها لخدمة أهداف منظمة المدن والتي تسعى لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وخدمة شعوب المدن الإفريقية، موضحًا بان هذا المقر هو نقطة انطلاق للتعاون بين المدن الإفريقية جمعيًا وليس شمال أفريقيا فقط وتزامن مع رؤية القيادة السياسية ان تكون مصر فى أحضان دول الإقليم.

ونوه المحافظ إلى جهود اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، للمتابعة المستمرة وسرعة الانتهاء من المقر في وقت وجيز وإظهاره بشكل حضاري يليق بالمنظمة.