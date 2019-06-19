شكرا لقرائتكم خبر عن بفضل محمد صلاح.. «التضامن» تؤكد تضاعف المقبلين على علاج الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن حملة «أنت أقوى من المخدرات» التي تطوع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، في المشاركة بها، حققت نتائج إيجابية.

وأضاف «عثمان» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «التفاعل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان تضاعف 4 مرات، بفضل الحملة الأخيرة لمحمد صلاح»، مشيرا إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يوفر العلاج للمدمنين في سرية تامّة ومجانًا.

وناشد مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالمساعدة في مواجهة الصندوق، عن طريق عدم ربط المخدرات بالقدرة البدنية والجنسية.