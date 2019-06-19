شكرا لقرائتكم خبر عن لإقامة مشروعات داجنة.. «الزراعة» تكشف شروط الحصول على أراضٍ بحق الانتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد القرشي، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل قرار ترخيص الأراضي للشركات بحق انتفاع 30 عامًا لإقامة مشروعات داجنة.

وقال القرشي خلال مداخلة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «القرار يتيح الفرصة للمستثمرين للحصول على الأراضي بتكلفة زهيدة، مقابل الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني والداجني»، مشيرا إلى أن القرار يجدد كل 3 سنوات بإضافة 12% لقيمة حق الانتفاع.

وأوضح القرشي أن القرار ينطبق على جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه يشترط الجدية من قبل المستثمر والقدرة المالية.