شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تسلّم 188 ألفا و400 طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أنه بناءً على قرار وزارة التموين تقرر الاقتصار على 3 مواقع فقط لتوريد واستلام القمح بالمحافظة، وهي صوامع (سدس بمركز ببا، كوم أبوارضي بالواسطى، شونة سمسطا)، والتي سيستمر العمل بها لاستقبال الأقماح من المزراعين على مستوى مراكز المحافظة «مع مراعاة البعد المكاني» للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد.

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وأضاف المحافظ أنه «وبحسب تقرير اللجنة المشرفة على توريد القمح»، فقد بلغ إجمالي كميات الأقماح ،التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع على مستوى المحافظة، 188ألف و400 طن، وذلك منذ بداية موسم التوريد في 15أبريل الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، وبزيادة قدرها 4 آلاف و400 طن عن ما تم توريده الموسم الماضي والذي بلغ 184 ألف طن، مع توقعات بتخطى المستهدف الكلي هذا العام والمقدر بـ 190 ألف طن، خاصة مع استمرار أعمال التوريد بصوامع سدس وكوم أبوراضي وشونة سمسطا.

جاء ذلك خلال استعراضه التقرير اليومي للجنة توريد القمح بالمحافظة، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2018/2019،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال األتوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقاً للخروج بالموسم بالشكل المطلوب،حيث أسهمت هذه الخطة في تذليل العقبات وإحكام الرقابة والمتابعة ومراعاة مصلحة المزارعين والبعد المكانى للمواقع التخزينية والمساحات المنزرعة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129ألف و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألف و431 طنًا.