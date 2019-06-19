شكرا لقرائتكم خبر عن إشغالات فنادق الصعيد تصل إلى 60% لأول مرة في الصيف منذ 9 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات ووكلاء السفر والسياحة الأسبق، أن نسب إشغال الفنادق بالأقصر وأسوان حالياً تصل إلى 60% على غير المتوقع في سابقة هي الأولى منذ 9 سنوات، رغم ارتفاع درجة الحرارة، مشيرًا إلى وصول حجوزات الصيف خلال شهري يوليو وأغسطس إلى 80%.

وقال «عبدالعال»، في تصريحات صحفية، إن البرتغال وأسبانيا وأمريكا اللاتينية تتصدر الأسواق المصدرة للسياحة في الصعيد، مشيراً إلى وجود أسواق غير متوقعة مستمرة حتى الآن، مثل السوق الياباني الذي ينشط في فصل الشتاء، ويتوقف تمامًا في فصل الصيف طوال السنوات الماضية.

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وتابع أن شهر سبتمبر سيشهد انطلاقة جديدة في التدفقات السياحيّة بجنوب الصعيد من عدة أسواق أبرزها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وعدد من الأسواق الجديدة، موضحاً أن هناك 13 رحلة طيران تأتى من أسبانيا أسبوعيًا ومستمرة أيضاً خلال موسم الشتاء المقبل، وهو يعود بفضل الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد منذ سنوات بفضل القيادة الرشيدة التي أولت لملف السياحة أهمية كبرى.

وأضاف أن أصحاب المراكب العائمة، يعانون من فرض رسوم على المراكب العائمة، بشكل غير مدروس من عدة جهات، من بينها رسوم حماية النيل، والتي ارتفعت من 200 جنيه إلى 1500 جنيه يومياً بدون تشغيل، مؤكداً أن إجمالي الرسوم المفروضة على المركب السياحي العائم الواحد تتخطى 100 ألف جنيه شهرياً.

وكشف «عبدالعال»، عن الإهمال من بعض المسئولين عن المراسي مما حولها إلى أماكن غير آدمية، رغم تحصيل مبالغ فلكية من أصحاب المراكب، مطالباً بتدخل المسئولين لتطهير وتطوير المراسي، والحفاظ على سمعة مصر سياحيًا.

وأكد أن عدم وجود طيران مباشر من أغلب الدول التي ترغب في زيارة الأقصر وأسوان، يؤثر بشكل كبير عل حجم التدفقات السياحية، بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي، والتي تصل إلى 4 آلاف جنيه للتذكرة في الموسم الشتوي مما يقلل الطلب على جنوب الصعيد، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين السياحة والطيران لإعادة النظر في تسعير التذاكر.