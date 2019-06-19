شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة مترو الخط الثاني إلى طبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، عودة الحركة على الخط الثاني «شبرا الخيمة- المنيب» إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات ما بين محطتي البحوث وجامعة القاهرة، بسبب عطل فني.
وقال «عبد الهادي» في بيان رسمي لشركة مترو الأنفاق، إن الحركة تعطلت على الخط الثاني لمدة 18 دقيقة، لكن تم إرسال فرق صيانة لإصلاح العطل، لكنه تطلب دقائق أكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثاني.
وأوضح أنه جرى الدفع بقطارات إضافية على الخط الثاني لامتصاص الكثافات، لعدم تعطيل مصالح المواطنين، مع عودة الحركة بشكل كامل لطبيعتها وانتظام حركة القطارات الإضافية.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة حركة مترو الخط الثاني إلى طبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.