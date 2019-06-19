شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بوخارست تمنح درجة الدكتوراة الفخرية للرئيس عبد الفتاح السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية منحت درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وأضاف «راضى» أن قرار الجامعة جاء انطلاقاً من دور الرئيس في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء، وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والشروع في تشييد مشروعات قومية كبرى في زمن قياسي في شتى قطاعات الدولة، ما أعاد رسم الخريطة التنموية والاقتصادية لمصر.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إلى أن مسؤولى الجامعة أشادوا بجهود الرئيس في تطوير التعليم المصري بشقيه الأساسي والجامعي من خلال برامج ومشاريع إصلاح أكاديمية جوهرية وفق أحدث المعايير الدولية، وتأسيس عدد جديد من الجامعات، كما ثمنت الجامعة المساهمة الفاعلة للرئيس في تعزيز السلام والتعاون على المستوى الدولي، وجهوده الرائدة لصياغة إطار دولي شامل لمكافحة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف بهدف حماية الإنسانية جمعاء، فضلاً عن قيادته للجهود الحثيثة على المستوى الوطنى في مصر لمكافحة واحتواء الإرهاب، وهو الأمر الذي انعكس على المستوى الإقليمي.

وأوضح راضى أن الجامعة أشادت بالدور الفعال والحرص الملموس للرئيس في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا في جميع المجالات، خاصة في البعد الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والمشروعات المشتركة.