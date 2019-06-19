شكرا لقرائتكم خبر عن لسد العجز في قطاع التموين.. محافظ جنوب سيناء يعلن فتح باب التسويات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، موافقة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن سدّ العجز في قطاع التموين من خلال فتح باب التسويات لجميع حملة المؤهلات على مستوى مجالس المدن والمديريات لسد العجز في قطاع التموين، مشيرًا إلى أن هناك ٢٤٣ درجة شاغرة في التموين سوف تسد عن طريق النقل والندب إلى التموين من باقي المديريات.

وأشار إلى أن رئيس الجهاز وافق على عمل هيكل تنظيمي لمضمار الهجن بشرم الشيخ والمقابر بالطور حيث يتم تعيين عدد من أبناء جنوب سيناء لتشغيل وحماية المضمار والمقابر، وقال إن مضمار الهجن العالمي تكلف ملايين ولابد من الحفاظ عليه.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة وفوزي همام السكرتير العام المساعد واعضاء مجلس النواب ومديري المديريات والإدارات.

وحذر اللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة من نشر أي بيانات أو اخبار على بوابة المحافظة الاليكترونيه إلا بعد موافقة المحافظ والسكرتير العام على النشر، وحذر مديري الإدارات من نشر أي قرارات أو بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأعلن اللواء خالد فودة، أنه جري توقيع برتوكول تعاون بين المحافظة وبنك الإسكان والتعمير من أجل تحصيل اقساط الوحدات السكنية التي استلمها المواطنين أوضح أن البرتوكول يقضي بأن يستطيع المواطن دفع القسط من خلال وسائل الدفع الحديثة وهي ماكينات فوري ومكاتب البريد والبنوك بهدف التسهيل على المواطنين لدفع القسط المقرر، وحذر المحافظ من عدم سداد القسط لأنه تقرر سحب الوحدة وعمل إجراءات فسخ للوحدة لغير الملتزمين في السداد.

وذكر أنه تم عقد اجتماع لصندوق الإسكان بالمحافظة لتفعيل مبادرة الدفع الاليكتروني للاسكان بداية من اول يوليو المقبل، ويقوم المواطن من خلال بطاقة الرقم القومي بالدفع قسط الوحدة وقيمته ٣٠٠ جنيه. أضاف أن المحافظة دفعت مبلغ ٦٧٥ مليون جنيه لبنك الاسكان والتعمير لشراء الوحدات وتوزيعها على المواطنين طبقا لضوابط المحافظة وليس البنك شراء باقي الوحدات السكنية خال توفير مورد مالي لتمويل الشراء.

كما أكد تخصيص ١٠ مراكز شباب لنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر ٢٠١٩ المقررة انطلاقها الجمعة القادمة، وقال إن الشباب والرياضة وفرت شاشات عملاقة لنقل المباريات، وطالب المحافظ بألا يحرم أحد من مشاهدة البطولة وتشجيع الفريق المصري.

من جانبه قال محمد فتحي مدير الشباب والرياضة بالمحافظة أن جميع مراكز الشباب استعدت للبطولة عدا سانت كاترين لصعوبة البث الأرضي.

وطالب غريب حسان عضو مجلس النواب بضرورة تحسين خدمات البث الأرضي بالمحافظة وان تشمل كل المدن حتي يشاهد أبناء سيناء فعاليات البطولة كاملة.

من جانبه قال أسامة عفيفي، مدير إذاعة جنوب سيناء، إن حسن زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وافق على صرف مبلغ ٢٠٠ مليون جنيه لتطوير محطات البث والارسال على مستوي المحافظة، وذكر أن البث الرقمي يأتي عن طريق فصل الريسفير قبل تشغيل الاريال الداخلي أو الخارجي لزيادة جودة الصورة.