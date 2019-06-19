شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يعلن «روضة السيدة 2» و«المتحف المصري» كمنطقتي إعادة تخطيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزراء: التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والثقافة، والسياحة، والبيئة والإسكان، ومحافظي الجيزة والقاهرة، وأعضاء المجلس.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على طلب محافظة القاهرة إعلان منطقة الطيبي «روضة السيدة 2»كمنطقة إعادة تخطيط، وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، موضحًا أنه تمت الإشارة أيضًا إلى المكونات الأساسية للمخطط المقترح لامتداد منطقة روضة السيدة 2؛ حيث تشمل أماكن مفتوحة وأماكن انتظار، وتوسعة الشارع العام، بالإضافة إلى توفير أماكن للخدمات، ومقترح مًُجمع طبي، ووحدات سكنية محدودة.

Advertisements

وأضاف: «خلال الاجتماع، تم استعراض بعض جوانب المراحل المقترحة لتنفيذ المشروع؛ إذ تشغل المرحلة الأولى مساحة تقدر بنحو 2،5 فدان مُخطط لإزالتها، على أن يتم الإزالة والتسكين بمنطقة تل العقارب (روضة السيدة 1) بـ236 وحدة سكنية، ثم يعقبها إعادة تخطيط المنطقة، لافتًا إلى أن المساحة التقديرية للمرحلة الثانية المراد إزالتها نحو 3،9 فدان»، على أن يتم إزالة المنطقة وإعطاء بدائل متنوعة للسكان تشمل: التعويض نقديًا، أو إعطاء سكن بديل دائم في مشروعات التسكين بمحافظة القاهرة، أو إعادة التسكين بالمنطقة بعد الانتهاء من إنشاء وحدات سكنية بديلة بالموقع.

ونوّه المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء إلى أنه تم أيضاً خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط العمراني الموافقة على طلب محافظة الجيزة إعلان المنطقة المحيطة بالمتحف المصريّ الكبير كمنطقة إعادة تخطيط، وفقاً لأحكام قانون البناء أيضًا.

وأضاف: «تمت الموافقة كذلك على طلب مديرية الشؤون الطبية بالجيزة باستثناء مبنى مستشفى العياط المركزي الجديد من قيود الارتفاع؛ لتصبح مكوناته: أرضي و7 طوابق متكررة بمساحة 24 مترًا بدلاً من 18 مترًا».