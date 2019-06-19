مطالبات في البرلمان لتصنيع وسائل منع الحمل في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، على أهمية تصنيع وسائل منع الحمل محليًا.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لتقييم الأستراتيجية القومية للسكان 2015/2020

وتساءل طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عن سبب استيراد وسيلة "اللولب" التي تُستخدم لمنع الحمل من الخارج في حين يُمكن إنشاء مصنع لإنتاجه محليًا.

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وفي السياق ذاته، شدد عبدالقوي، أهمية تقديم خدمة المشورة بشكل قوي داخل الوحدات الصحية المختلفة للسيدات، حول وسيلة منع الحمل المناسبة لها من خلال توقيع الكشف الطبي عليها، متابعًا أن "هناك حالات يُفضل فيها للسيدة استخدام اللولب، وحالات أخرى يفضل الحبوب، ومنها ما يتعلق بالحالة الصحية أو العمرية".

وعلق الدكتور عمر حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، بتأكيدة أهمية الحاجة إلى التصنيع المحلي لهذه الوسائل، لاسيما أن مصر تستورد سنوياً نحو مليوني لولب، فيما يتم تصنيع جزء من أقراص منع الحمل داخليًا والجزء الثاني يتم استيراده.

ولفت إلى أن "التصنيع المحلي لهذه الوسائل مهم، ولا يضعنا تحت رحمه التغيرات في الدولار".