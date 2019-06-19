الحكومة: إعلان "الطيبي ومحيط المتحف الكبير" كمنطقتي إعادة تخطيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على طلب محافظة القاهرة إعلان منطقة الطيبي "روضة السيدة 2" كمنطقة إعادة تخطيط، وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع، الذي حضره وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والثقافة والسياحة والبيئة والإسكان والمجتمعات العمرانية، ومحافظي الجيزة والقاهرة، إلى المكونات الأساسية للمخطط المقترح لامتداد منطقة "روضة السيدة 2"؛ حيث تشمل أماكن مفتوحة وأماكن انتظار، وتوسعة الشارع العام، بالإضافة إلى توفير أماكن للخدمات، ومقترح مًجمع طبي، ووحدات سكنية محدودة.

وأضاف المتحدث أنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض بعض جوانب المراحل المقترحة لتنفيذ المشروع؛ إذ تشغل المرحلة الأولى مساحة تقدر بنحو 2.5 فدان مُخطط لإزالتها، على أن يتم الإزالة والتسكين بمنطقة تل العقارب "روضة السيدة 1" بعدد 236 وحدة سكنية، ثم يعقبها إعادة تخطيط المنطقة.. لافتا إلى أن المساحة التقديرية للمرحلة الثانية المراد إزالتها تبلغ نحو 3.9 فدان، على أن يتم إزالة المنطقة وإعطاء بدائل متنوعة للسكان تشمل: التعويض نقديا أو إعطاء سكن بديل دائم في مشروعات التسكين بمحافظة القاهرة أو إعادة التسكين بالمنطقة بعد الانتهاء من إنشاء وحدات سكنية بديلة بالموقع.

ونوه المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع كذلك الموافقة على طلب محافظة الجيزة إعلان المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير كمنطقة إعادة تخطيط، وفقا لأحكام قانون البناء أيضا، كما تمت الموافقة على طلب مديرية الشئون الطبية بالجيزة باستثناء مبنى مستشفى العياط المركزي الجديد من قيود الارتفاع؛ لتصبح مكوناته: أرضي و7 طوابق متكررة (بمساحة 24 مترا) بدلا من 18 مترا.