المترو يكشف سبب توقف حركة قطارات الخط الثاني لمدة 18 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، عودة حركة القطارات على الخط الثاني إلى طبيعتها، بعد تعطل أحد القطارات بين محطتي البحوث وجامعة القاهرة بسبب عطل فني.
وقال عبد الهادي - في بيان مساء اليوم الأربعاء - إن الحركة تعطلت على الخط الثاني لمدة 18 دقيقة، وقامت الشركة بإرسال فرق صيانة لإصلاح العطل، لكنه تطلب دقائق أكثر للإصلاح، ما دفع الشركة لإرسال قطار بديل، وسحب القطار المعطل إلى ورش الخط الثاني.
وأضاف أنه تم الدفع بقطارات إضافية على الخط الثاني لامتصاص الكثافات وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مع عودة الحركة بشكل كامل لطبيعتها وانتظام حركة القطارات الإضافية.
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