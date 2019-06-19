مكافحة جرائم الحاسبات تضبط 121 قضية نصب وابتزاز مادي خلال أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ومكافحة جرائم الابتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوعين عن ضبط 121 قضية "ابتزاز مادي، نصب على المواطنين، ترويج لبيع الآثار والأدوية المستوردة مجهولة المصدر، تزوير أختام شهادات جامعية، انتحال صفة" بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت".

كما ضبطت 17 قضية في مجال الغش أثناء الامتحانات والترويج للأدوات المستخدمة في عمليات الغش "سماعات".

جرى اخاذ الإجراءات اللازمة حيال واقعة وتولت النيابة التحقيق.